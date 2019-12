Tuttosport: frenata per lo scambio De Sciglio-Hysaj (Di martedì 31 dicembre 2019) scambio Hysaj-De Sciglio, Tuttosport: brusca frenata per motivi d’ingaggio. Anche l’idea Rodriguez perde quota Si era parlato nei giorni scorsi di un possibile scambio tra Juve e Napoli per De Sciglio e Hysaj, ma, secondo quanto riporta oggi Tuttosport, nonostante il fatto che il difensore piaccia molto a Gattuso, ci sarebbero delle perplessità legate all’ingaggio “Poi bisognerà chiudere anche per l’esterno difensivo sinistro, oppure un destro che sappia adattarsi anche sulla corsia opposta. A tal proposito, il ds Giuntoli ha parlato con il suo omologo juventino Paratici per uno scambio che faccia felice sia Sarri che Gattuso: Hysaj alla Juventus e De Sciglio al Napoli. Il 27enne milanese è stato anche compagno di squadra al Milan con Gattuso (era la stagione 2011-2012), ma resta la perplessità dell’ingaggio da 2,6 milioni a stagione. Cioè ... Leggi la notizia su ilnapolista

