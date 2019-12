Samantha Cristoforetti dice addio all’Aeronautica (Di martedì 31 dicembre 2019) Il capitano Samantha Cristoforetti si prepara a lasciare l’Aeronautica. La notizia viene lanciata oggi dal Corriere della Sera, ma verrà, sembra, confermata ufficialmente da AstroSamantha, come la conoscono tutti, nei primi giorni di gennaio. AstroSamantha lascia l’Aeronautica Stando a quanto viene rivelato, Samantha Cristoforetti raggiungerà Istrana, nel Trevigiano, dove ha sede il 51° Stormo a cui ancora appartiene. A quel punto avverrà il saluto alla bandiera e il disimpiego delle formalità di rito. Sembra che solo successivamente si conosceranno le motivazioni di AstroSamantha che tra il 2014 e il 2015 rimase in orbita per 199 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Al momento si sa solo, stando a quanto scrive il Corriere, che la decisione sarebbe “una scelta personale“. Solo qualche mese fa l’Esa e Riccardo Fraccaro, sottosegretario di Stato alla ... Leggi la notizia su thesocialpost

Corriere : Samantha Cristoforetti lascia a sorpresa l’Aeronautica militare - Corriere : Samantha Cristoforetti lascia a sorpresa l’Aeronautica militare - repubblica : Samantha Cristoforetti tornerà nello spazio, ma lascia l'Aeronautica [aggiornamento delle 10:47] -