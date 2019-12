Bruno Vespa e le previsioni sul 2020: Oltre il rinnovo delle cariche a Maggio c’è il buio (Di martedì 31 dicembre 2019) In un articolo Bruno Vespa disegna un quadro terribile per l’Italia. Parla di un 2020 buio dovuto soprattutto all’instabilità del governo e alla “incompatibilità” dei partiti che lo compongono. Per Bruno Vespa il bilancio per il nostro paese è tutt’altro che positivo. L’anno che sta per finire “sotto il profilo della crescita economica, è stato … L'articolo Bruno Vespa e le previsioni sul 2020: Oltre il rinnovo delle cariche a Maggio c’è il buio NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Paesedellanima : RT @cgcronos: Bruno Vespa: 'Anno bruttissimo, c'è il buio oltre la siepe del governo. Che Dio ci assista' - GRETA1SGARBO : RT @MimmoMizzi: Bruno Vespa: 'Anno bruttissimo, c'è il buio oltre la siepe del governo. Che Dio ci assista' - Mario84441682 : Bruno Vespa: -