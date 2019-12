Bimbo di 5 anni decide di vestirsi da principessa indossando scarpe col tacco ma viene cacciato dal catechismo (Di martedì 31 dicembre 2019) Ogni tipo di discriminazione suscita determinate reazioni, specie poi se un trattamento ostile viene riservato ad un bambino di soli 5 anni. Romeo Clarke, il Bimbo in questione è l’ultimogenito dopo 3 sorelle un po’ vezzose che adorano vestirsi e collezionare abiti da principessa e scarpe col tacco, senza disdegnare paillettes e lustrini. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Romeo, influenzato dall’atmosfera molto femminile che si respira nella sua casa, a cominciato a trovare naturale vestirsi da bambina, magari abbinando delle magliette rosa con una coroncina sulla testa, tra l’altro senza mai ricevere alcun cenno di disapprovazione da parte della mamma. I problemi sono cominciati però quando il piccolo Romeo si è presentato nella struttura dove avrebbe frequentato il catechismo agghindato come una bambina, indispettendo gli insegnanti che avrebbero deciso ... Leggi la notizia su baritalianews

