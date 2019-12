Autostrade - Stop agli aumenti dei pedaggi sul 95% della rete (Di martedì 31 dicembre 2019) Come previsto, con il decreto milleproroghe sono stati rinviati quasi tutti gli aumenti tariffari previsti dall'1 gennaio 2020 per le Autostrade italiane: ne ha dato comunicazione il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo il quale il blocco dei rincari interessa il 95% della rete. Tra le eccezioni, poche ma rilevanti, figurano la Pedemontana Lombarda e la Brebemi.Autostrade a prezzo bloccato. La nota diffusa dal Mit precisa quanto stabilito dalla norma del decreto per le concessionarie il cui periodo regolatorio è giunto a scadenza: "Il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020", spiega il comunicato, "è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti". Le società in questione ... Leggi la notizia su quattroruote

