Valanga in Val Senales: cinque indagati. Ipotesi di reato: omicidio colposo plurimo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lo rende noto il procuratore della Repubblica di Bolzano, Giancarlo Bramante. Le Ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo e disastro colposo derivante da Valanga. Durante un volo di ricognizione ed un sopralluogo sulla pista, che è stata sottoposta a sequestro probatorio, sono stati rilevati, anche fotograficamente, la dimensione della Valanga ed i punti di distacco Leggi la notizia su firenzepost

