Tanta neve in Sila: le immagini della sciovia di Ciricilla [FOTO] (Di martedì 31 dicembre 2019) La neve caduta in Sila nelle scorse ore ha imbiancato anche la sciovia di Ciricilla: a 1.400 metri di quota si registrano oltre 25 cm di neve anche se dalle immagini gli accumuli risultano alterati per via del forte vento che ha fatto letteralmente volare la neve asciutta e farinosa caduta. Nella gallery scorrevole le FOTOgrafie scattate da Pasquale Mercuri.L'articolo Tanta neve in Sila: le immagini della sciovia di Ciricilla FOTO Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

ClaMarchisio8 : Una delle cose che mi è mancata tanto in questi anni era proprio sciare. Avevo iniziato all'età di 3 anni e lascia… - mikgua66 : RT @ClaMarchisio8: Una delle cose che mi è mancata tanto in questi anni era proprio sciare. Avevo iniziato all'età di 3 anni e lasciarlo n… - Xrose_of_painX : RT @ClaMarchisio8: Una delle cose che mi è mancata tanto in questi anni era proprio sciare. Avevo iniziato all'età di 3 anni e lasciarlo n… -