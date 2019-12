Incidente Corso Francia | testimone | ' ' Ho visto le ragazze volare in aria' '

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Gabriele Laganà A raccontare quanto accaduto inè un 15enne che si trovava nei pressi di una fermata degli autobus in attesa che il semaforo diventasse verde per i pedoni Le forze dell’ordine stanno continuando a raccogliere elementi e testimonianze per ricostruire l’avvenuto la notte del 21 dicembre ina Roma costato la vita a Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, le due amiche di 16 anni travolte dal Suv guidato da Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, arrestato e posoto ai domiciliari. Un prezioso contributo per fare luce sul dramma potrebbe essere fornito da un 15enne, uno dei principali testimoni oculari dell', che conosceva di vista le dueperché le incontrava spesso per strada o nei locali. Come riporta il Messaggero, proprio quella notte, infatti, l’adolescente si trovava a poca distanza dal punto in cui le ...

MauroCasciari : BASTA con questa copertura assillante sull'incidente di Corso Francia a Roma. BASTA. Il fatto che metà dei giornali… - EmanuelMannori : RT @anna_salvaje: E niente. Una signora è andata in corso Francia per guardare il luogo dell'incidente delle due ragazze, ma si è distratta… - egos23 : RT @anna_salvaje: E niente. Una signora è andata in corso Francia per guardare il luogo dell'incidente delle due ragazze, ma si è distratta… -