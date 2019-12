Il cane, il migliore amico dell’uomo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Molte volte si dice che il cane sia il migliore amico dell’uomo. E questo non è molto raro, i cani sono amorevoli, protettivi e, soprattutto, sono leali. Questa descrizione si sposa molto bene con un cane di Woodbridge, Virginia, Stati Uniti, che ha recentemente salvato una bambina di dieci anni dall’essere rapita in pieno giorno. Questo è l’incubo di ogni padre, che suo figlio va a fare una passeggiata e viene attaccato da uno sconosciuto. Per proteggere la loro privacy, il cane e la famiglia non sono stati nominati dalle autorità, ma è ancora una storia molto allarmante. La bambina di 10 anni era andata a fare una passeggiata con il suo cane a Woodbridge, negli Stati Uniti. Mancavano pochi minuti alle 4 del pomeriggio ed era venerdì.Come si può immaginare, nel quartiere c’era molto movimento, dato che era l’ora di punta e molti, ad esempio, stavano ... Leggi la notizia su bigodino

