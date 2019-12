Concerto Capodanno 2020 | la musica in piazza in tutta Italia

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 30 dicembre 2019)in: Roma, Bari, Milano, Rimini Arriva il 31 dicembre e anche quest’anno l’è pronta a far festa. Tantissime sono le città pronte a mobilitarsi per la notte più attesa dell’anno, aspettare insieme il conto alla rovescia e inaugurare un anno nuovo insieme a tantissimi cantanti e in diverse città dello stivale. C’è chi si prepara alla notte diqualche giorno prima: è il caso di Emma e Mahmood, che hanno aperto le danze a Riccione il 29 dicembre. Tanti i cantanti che, anziché sedere attorno alla tavola con amici e parenti, intratterranno migliaia di persone nelle (fredde) piazze di fine dicembre: come Elisa che salirà sul palco a Molo Brin (Olbia), Nina Zilli a Reggio Emilia, Frankie Hi Nrg che salirà sul palco ad Arezzo dopo la mezzanotte, Emis Killa e Roy Paci ad Alghero, Mario Biondi a Palermo, i Subsonica a ...

