Celli: accesso ad atti su appalto manutenzione scale mobili (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma – “Il Natale non ha regalato ai romani trasporti efficienti, anzi. La prima notizia del dopo Natale e’ l’ennesima stazione chiusa, quella di Cornelia. Oltretutto senza la riapertura della stazione di Baldo degli Ubaldi poco distante. Praticamente la linea A e’ messa ko, visto che neppure Barberini dopo 300 giorni e’ stata riaperta. In quest’ultimo caso ci sono voluti 300 giorni e numerose proteste dei commercianti per avere una navetta sostitutiva”. Cosi’, in una nota, la capogruppo in Campidoglio della lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli. “Forse in Atac c’e’ chi pensa a un nuovo gioco di nomination e alla fine ne restera’ una sola di stazione aperta- ha aggiunto- Ma scherzi a parte, la situazione e’ a dir poco drammatica. Anche alla fermata Spagna da qualche giorno le scale mobili sono ... Leggi la notizia su romadailynews

Celli accesso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Celli accesso