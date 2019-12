Ambiente, Istat: lo smog preoccupa gli italiani, incendi in calo (Di lunedì 30 dicembre 2019) “I problemi ambientali che, nel 2018, le persone di 14 anni e più hanno dichiarato come maggiormente preoccupanti sono l’inquinamento dell’aria, i cambiamenti climatici e la produzione e lo smaltimento dei rifiuti“: lo ha rilevato l’Istat nell’Annuario statistico, spiegando come sia “in lieve diminuzione nel 2018 della soddisfazione delle famiglie per alcuni aspetti del servizio di fornitura di energia elettrica“. “Nel 2018 si sono verificati 3.220 incendi, con una diminuzione del 41% per cento rispetto al 2017“. La “temperatura media annua e i relativi indici estremi mostrano un aumento nelle città capoluogo di regione, in linea con il trend degli ultimi anni“. Inoltre, “il 2017 rappresenta il quarto anno meno piovoso dal 1971″.L'articolo Ambiente, Istat: lo smog preoccupa gli italiani, incendi in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

