Agrolimentare, l’eccellenza italiana in cui i giovani sono sempre più protagonisti (soprattutto al Sud) (Di lunedì 30 dicembre 2019) Valgono circa il 6% del Prodotto interno lordo ma i settori dell’agricoltura (2,1% del Pil) e dell’industria alimentare (3,9%) sono tra quelli più in crescita in Italia grazie, soprattuto, alle esportazioni di vino made in Italy (cresciuto da 3,8 a 6,8 miliardi, +80,3%, negli ultimi dieci anni) e del settore dolciario (4,6 miliardi di export, +119% rispetto a dieci anni fa). Risultati ottenuti nonostante la crisi nella produzione di olio di oliva, dovuta in parte anche all’epidemia di xylella, e degli agrumi (-4,0%). Si tratta, inoltre, di un settore che attrae molti giovani che sono sempre più protagonisti, soprattutto nel Mezzogiorno. Meno aziende agricole al Sud, ma più giovani alla guida rispetto al Nord Secondo i dati dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) le imprese giovanili agricole sono aumentate di circa 12% ... Leggi la notizia su open.online

