Incidente a Pozzuoli | scontro auto-scooter | morto un poliziotto

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tragico, sulla strada in via Solfatara, in seguito al quale ha perso la vita ilCiro Lomaistro. La vittima è deceduta sul colpo, dopo unatra il suoe ununNella serata di sabato 28 dicembre, sulla strada in via Solfatara a, vi è stato unotra unoed un’. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la vittima fosse a bordo del proprioe stesse transitando lungo la strada, nei pressi del Parco di Bonito, quando è avvenuto locon un’. Un impatto, purtroppo, particolarmente violento, con ilche è stato sbalzato dalla sella della propria moto, finendo sull’asfalto. A lanciare immediatamente l’allarme lo stessomobilista e i passanti. Sul posto, quindi, è giunto il personale del 118 che purtroppo non ...

