2019 | un anno di sport in 100 foto

(Di domenica 29 dicembre 2019) Auguri SchumiNaomi OsakaBianca Andreescu e Serena WilliamsIl Sudafrica-Arcobaleno vince il Mondiale di RugbyItalrugby, le donne fla storia: seconde al Sei NazioniMihajlovic choc: «Ho la leucemia. Ma vincerò io»Sinisa Mihajlovic: «Io sono ancora qua»Fausto Coppi, cent'anni fa nasceva il CampionissimoSuper Bowl: Tom Brady vince sempreToronto Raptors, campioni NBAYeman Crippa: dall’orfanotrofio in Etiopia al record italianoL'ultimo scudetto di AllegriIl sarrismo in bianconeroNainggolan e il CagliariL'Inter di ConteLiverpool campione del mondo e d'EuropaJorge LorenzoValentino fa 40 e 400Marc MarquezLorenzo Dalla PortaPallavolo: la provincia italiana campione del mondoL'addio di Francesca Piccinini?Siamo una squadra «fortissime»Italia mondialeBonansea e le altreLe campionesse del mondo: il calcio femminile Made in UsaMilano-Cortina 2026Addio a Niki LaudaIl rigore di Roberto ...

matteosalvinimi : ?? È ufficiale: il governo non solo perde penosamente pezzi, ma pensa che gli italiani siano scemi, visto che vanta… - fattoquotidiano : Conte, l’annuncio durante la conferenza stampa di fine anno: “Separiamo Scuola e Università in due ministeri. I nom… - marcotravaglio : CARO AMICO, TI PRESCRIVO Approfittando delle vacanze di fine anno, il Pd ha fondato una nuova corrente del pensiero… -