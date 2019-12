LIVE Tour de Ski 2020 | 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA | al via la quattordicesima

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:40 C’è una grande assente quest’oggi: è Krista Parmakoski. La finlandese ha rinunciato sostanzialmente in extremis alde Ski, dove era arrivata terza nello scorso gennaio. Meteo non soleggiato, con tante nuvole a coprire il cielo 12:35 Dieci minuti al via della gara femminile! 12:30 Più tardi, alle 14:15, partirà la 15 km maschile, con Johannes Klaebo favorito e sette italiani in gara; parleremo più approfonditamente di tutto quel che concerne questa competizione al termine della prova femminile. 12:25 Sette le italiane in gara. Di seguito i nomi con i numeri di pettorale: 31 Elisa Brocard, 36 Anna Comarella, 38 Ilaria Debertolis, 39 Lucia Scardoni, 51 Francesca Franchi, 54 Caterina Ganz, 76 Greta Laurent. 12:20 Si comincia con la 10 km femminile, che nelle intenzioni di Therese Johaug vuole essere un dominio assoluto. ...

lorenzojova : #jovabeachparty è stato l’avvenimento live con più persone in tutto il 2019! (il tour complessivo con più gente e L… - VEVO_IT : .@TiniStoessel ci regala un'emozionante versione live di #Diciembre in questo clip, tratto dal tour di… - MancioRuggiero : #EugenioFinardi #live: Sbarca a Mola di Bari il '#Finardimente Tour' - 28 Dicembre 2019 - Mola di Bari… -