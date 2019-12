Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Nella conferenza stampa di fineil premier farà bilancio al termine di unlo ha visto a capo di due diverse maggioranze parlamentari e per soffermarsi sulle prospettive future, partendo dai temi più caldi, come le dimissioni del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, un addio sul quale non si è ancora espresso sebbene, dal governo, non siano mancati netti segnali di disappunto nei confronti del ministro uscente. Altro tema che il governo sta affrontando in questi giorni è quello della prescrizione, con lo stop dopo il primo grado di giudizio voluto da Bonafede che entrerà il vigore il primo gennaio e il Pd che, invece, presenta la sua proposta.

HuffPostItalia : L'anno bifronte di Conte - Geggetrailibri : @stelladanzante_ @doctorgis84 @OizaQueensday Io non mi nascondo, ma sono partigiana di adozione. E dovrebbero esser… - gpacenti : @marcotravaglio Il grillismo imperante è le ovvietà scontate di conte bifronte con delega ai servizi segreti ci ann… -