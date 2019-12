I compiti a casa? Meglio dei social

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Massimo Restelli Nell'epoca deinetwork tutti sono abituati a commentare (e criticare) ogni cosa con una buona dose di leggerezza: dal post sul fornitissimo armadio di Chiara Ferragni a quello sull'ultima rete di Cristiano Ronaldo fino alle promesse di maggioranza e opposizione. Sul web è la regola e fino a quando si tratta di svago, tifo o corretto confronto nell'agone politico, il problema non si pone. Ma se a essere messa in discussione è la scuola - ieri persino il Corriere della Sera si è lagnato per l'elevato impegno richiesto ai ragazzi daiassegnati dai docenti durante le festività natalizie - pare opportuno fermarsi e porsi una domanda. Questo perché a essere in gioco è lo stesso principio di «autorità». Un concetto basilare in ogni Stato di diritto, visto che la legge non è, a ben guardare, che un complesso algoritmo per codificare come la Libertà di ...

