Grande Fratello 20 anni dopo | chissenefrega della verità | ecco cosa resta dei reality

(Di sabato 28 dicembre 2019) Uno dei più grandi successi editoriali europei degli ultimiè un romanzo uscito nel 1965 e rimasto nell’oblio per più di cinquant’. Titolo, Stoner. Autore, John Williams. Protagonista, William Stoner: un uomo con una vita normale. Monotona e bruttina o bella e consapevole, secondo la lente d’interpretazione che usa il lettore. Anti-Gatsby per eccellenza (il mito americano raccontato da Fitzgerald che riesce ad ottenere successo e a dominare la realtà), Stoner è un uomo qualunque, la cui storia ha appassionato milioni di persone. Se la trasponessimo in unshow sarebbe, con molta meno poesia, la prima edizione del. Quella con l’occhio che compariva nel logo. Mostrare la vita di gente comune attraverso unshow era la rivoluzione e la sfida di Canale 5. Vent’fa. All’esordio, il 14 settembre del 2000, il programma aveva incollato allo ...

