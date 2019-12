Australian Open 2020 | le teste di serie del tabellone maschile Presenti Matteo

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ilsi sta avvicinando a grandi passi, e con esso anche l’inizio di un’altra entusiasmante stagione di tennis. Si comincerà il 3 gennaio con l’ATP Cup, il nuovo torneo per nazioni che si disputerà tra Sydney, Brisbane e Perth fino al 12 gennaio. Dopodiché, tutti gli occhi degli appassionati saranno puntati sugli: il primo Slam della stagione prenderà ufficialmente il via il 20 gennaio e si concluderà il 2 febbraio. Il detentore del titolo nel singolareè Novak Djokovic, che l’anno scorso sconfisse agevolmente in finale Rafael Nadal. Il maiorchino e il serbo saranno due dei protagonisti più attesi anche in quest’edizione e si posizioneranno inrispettivamente come numero 1 e numero 2 del seeding. Rientreranno tra le 32dianche gli italianiBerrettini e Fabio Fognini: il romano, attualmente in ottava ...

