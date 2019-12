18enne incinta picchiata per strada dal compagno | aveva già tentato il suicidio

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un uomo di 32 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia Locale di Milano. Gli agenti sono stati allertati perché l’uomo stava picchiando una giovane, sua compagna. Non è il primo episodio di violenza, ma la giovane non ha voluto sporgere denuncia.di fronte a tutti La notizia viene riportata da numerose fonti, ma l’episodio di violenza risale a 10 giorni fa. Il 17 dicembre, mentre stavano eseguendo dei rilevamenti per un’incidente in Piazza Selinunte (Milano), alcuni agenti della Polizia Locale sono stati allertati da un testimone di passaggio. Questovisto, poco lontano, un uomo prendere a calci e pugni una donna. Accorsa sul posto, la Polizia ha effettivamente potuto vedere coi proprio occhi la scena: un 32enne di origini marocchine e con precedenti penali si stava accanendo violentemente sul corpo di una giovane, raggomitolata a ...

