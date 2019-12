Titoli e aperture | l' addio di Fioramonti al governo raccontato dai quotidiani in edicola

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ilperde un pezzo. Come promesso, il ministro dell'Istruzione Lorenzoha lasciato l'incarico in polemica con i fondi, ritenuti a suo dire insufficienti, destinati alle scuole. Chi ha coraggio non scappa, è stata l'immediata accusa del M5s. Per il segretario pd Nicola Zingaretti si è trattato invece di una sceneggiata indecorosa, mentre per Italia Viva il commento è stato: «Questoperde i ministri come le foglie d'autunno di un albero». CORRIERE DELLA SERA Strappo nelConte Lascia il ministro. Il M5S lo accusa: chi ha coraggio non scappa LA REPUBBLICA Scuola indietro tuttasi dimette dopo la Manovra: “Un miliardo in meno di quanto chiesto” Al suo posto favorita Azzolina. Grillini divisi. Il Pd attacca: sceneggiata indecorosa Pochi soldi all'Università, così l'Italia perde nel mondo LA STAMPAlascia, ...

