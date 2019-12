Sindrome del bambino scosso | cos’è e come riconoscerne i sintomi

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) A seguito dei recenti casi, avvenuti anche in Italia, di neonati morti a seguito di forti scuotimenti è balzata agli onori delle cronache la cosiddettadel: un termine che è solito indicare più un insieme di determinatiche un’unica patologia vera e propria. Ma cos’è ladelè possibilein un neonato al fine di evitare drammatiche conseguenze che potrebbero condurlo al coma quando non alla morte.del: cos’è? Descritta per la prima volta nel 1946, ladelentra di diritto nel dibattito scientifico nel 1967 a seguito della pubblicazione di un articolo in merito sulla rivista medica Lancet. È però soltanto nel 1973 che il radiologo pediatrico John Caffey conia il nome della patologia, analizzando la frequente compresenza di una serie di ...

