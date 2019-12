Samte in liquidazione | sì del Consiglio ma grazie all’opposizione | “Maggioranza non

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiProvinciale in versione ridotta alla Rocca dei Rettori. Complici le numerose assenze tra le fila della maggioranza, i consiglieri di minoranza Renato Lombardi e Pasquale Carofano, su espressa richiesta del presidente Antonio Di Maria, dopo aver approvato all’unanimità (era stato proprio il Pd a inizio seduta a chiedere di anticipare la discussione) la richiesta di riconoscimento dello Stato di Calamità per il Sannio (leggi qui), hanno tenuto in piedi il numero legale esclusivamente per il voto sulle partecipate dell’Ente di piazza Castello (rinviati tutti gli altri punti all’ordine del giorno). Priorità, ovviamente, alla delicatissima questione, società impegnata nella gestione del ciclo rifiuti e ormai sull’orlo del collasso finanziario. “La sola strada percorribile, anche per salvaguardare i livelli ...

