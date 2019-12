Prescrizione, il Pd spariglia con una sua proposta: «Ora Bonafede e Conte trovino una sintesi» (Di venerdì 27 dicembre 2019) Una proposta di legge sul blocco della Prescrizione: a presentarla a Camera e Senato è il Partito Democratico. Un testo nel quale si riconoscono tutte le anime del Pd, scrive l’Ansa, composto da un solo articolo e che, spiegano i responsabili Giustizia al Nazareno, punta a «Contemperare» le diverse esigenze sulla Prescrizione, per tornare «a discuterne» con tutte le forze di maggioranza «in un’ottica che sia di coalizione». Cosa prevede? Una sospensione dei tempi della Prescrizione di due anni per l’appello e di un anno dopo la Cassazione, ai quali si possono aggiungere altri sei mesi se c’è il rinnovo dell’istruzione dibattimentale, per un totale di 3 anni e sei mesi. Tra i firmatari ci sono anche il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, e il vicesegretario del partito, Andrea Orlando, a riprova che «il Pd è unito su questa proposta». Il Partito ... Leggi la notizia su open.online

