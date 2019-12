Noleggiano un veliero in Sicilia per trafficare migranti dalla Turchia | arrestati due

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Avevano noleggiato uninper dirigersi verso le coste dellae prelevareda condurre illegalmente in Italia i due uomini ucraini di 71 e 45 anni fermatiSquadra mobile di Reggio Calabria e dallo Sco, Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, grazie al coordinamento del Procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e del pm Sara Amerio. Il fermo dei due uomini risale al 19 dicembre scorso, quando ildi 15 metri su cui viaggiavano é stato soccorsoCapitaneria di porto reggina al largo delle coste di Pellaro perché in difficoltà a causa delle avverse condizioni marine. Nell’immediato, secondo quanto riferitoQuestura, «non è stato rilevato nulla di apparentemente anomalo, nessuna presenza di clandestini a bordo, se non fosse che, ricevuta la notizia del soccorso e considerando ...

MediasetTgcom24 : Reggio Calabria, noleggiano veliero per portare migranti: fermati #migranti - Ululato : Noleggiano veliero per traffico migranti - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Reggio Calabria, noleggiano veliero per portare migranti: fermati #migranti -