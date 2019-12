Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Uno scatenatoneldel cult natalizio, hol'si trasforma innellaparodiadi, hol'(Home Alone) intitolata Home. Il volto diviene innestato sul corpo del piccolo Macaulay Culkin dando vita a undecisamente strano in cuirimane solo a casa per Natale. Mentre la maggior parte deiusano l'audio originale, Homeva oltre avvalendosi di un imitatore diper ridoppiare Macaulay Culkin. Inoltre ilnon include i banditi Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern), che nel film originale tentano di fare irruzione a casa del protagonista, ma ...

000Salvatore : RT @IlPrimatoN: Il presidente americano era apparso nel film cult del 1992 con Macaulay Culkin - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mamma, ho perso l'aereo: Sylvester Stallone diventa Kevin McCallister nel video deepfake… - markbezdicek : RT @IlPrimatoN: Il presidente americano era apparso nel film cult del 1992 con Macaulay Culkin -