Gratteri | Anm lo difende dalle accuse del Procuratore Lupacchini | ‘Sconcertanti’ Togati

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’Associazione Nazionale Magistrati si schiera al fianco deldella Repubblica di Catanzaro, Nicola, dopo le critiche arrivate dalGenerale, Otello, che ha lamentato scarsa collaborazione tra la Direzione distrettuale antimafia, guidata appunto da, e la Procura Generale, oltre ad accusare gli uomini della Dda di procedere con operazioni spettacolari che successivamente vengono ridimensionate: “Almeno in questo anno – aveva dichiarato– i risultati sono stati molto al di sotto delle aspettative. Quando si catturano tante persone che poi vengono rimesse in libertà o si censurano i provvedimenti, non da parte mia ma da parte della Corte di Cassazione, tacciandoli di pregiudizio accusatorio e di evanescenza indiziaria. Non ha visto come son finite tutte le indagini del signor? ”. Ma l’Anm non ci ...

fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, l’Anm difende Gratteri dalle accuse del Procuratore Otello Lupacchini: “Valutazioni sconcertanti” - mixc7 : RT @fattoquotidiano: ‘Ndrangheta, l’Anm difende Gratteri dalle accuse del Procuratore Otello Lupacchini: “Valutazioni sconcertanti” https:/… - FedericaCalvia : RT @fattoquotidiano: ‘Ndrangheta, l’Anm difende Gratteri dalle accuse del Procuratore Otello Lupacchini: “Valutazioni sconcertanti” https:/… -