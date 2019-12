Funerali di Gaia e Camilla | il parroco | “Cos’è la libertà? Guidare ubriachi?”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Si sono appena svolti idivon Freymann eRomagnoli, nella chiesa del Preziosissimo Sangue alla Collina Fleming. Stanno facendo molto scalpore in questi primi momenti le parole del. Le parole durante iIldon Matteo Botto, durante i, ha detto: “Siamo abituati a vivere tra tecnologie e innovazione eppure brancoliamo nel buio ed è quello su cui dobbiamo riflettere: su questa ora buia“. E ancora: “Qual è il senso della vita? Oggi siamo tutti un po’ palloni gonfiati, non rispettiamo le regole, abbiano difficoltà a obbedire. Siamo ‘liberi’. Ma cos’è laubriachi? E questa la? Ci sentiamo tutti padri eterni. Così la vita è vuota finisce e non lascia traccia“. Poi conclude: “Il senso della vita non è bere e fumare ma amarci l’un l’altro“. Le parole della famiglia La zia diha rivelato dopo i ...

SkyTG24 : Funerali Gaia e Camilla, il parroco: 'Il senso della vita non è bere e fumarsela'. Le immagini ?? - petergomezblog : Incidente Ponte Milvio, Pietro Genovese arrestato. Venerdì mattina i funerali di Gaia e Camilla - SkyTG24 : Una folla di persone si è riunita nella chiesa di Collina Fleming a #Roma per i funerali di Gaia e Camilla, le due… -