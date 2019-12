Elettra Lamborghini mostra l' anello sui social | Mi sposo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Novella Toloni La vigilia di Natale ha portato una promessa di matrimonio per la regina del twerking. La cantante ha condiviso uno scatto suidovel'ricevuto in dono dal suo fidanzato Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo ricordano bene il Natale 2019, visto che sotto l'albero hanno trovato vere e proprie promesse. Dopo Giorgia Palmas ancheha ricevuto una proposta di nozze nella notte della vigilia. La cantate italiana hato sui- e decisamente emozionata - l'che il compagno le ha regalato per Natale. Pegno d'amore e conferma delle prossime nozze. La regina del twerking, dopo la partecipazione a "The Voice of Italy" come giudice, si é dedicata al suo nuovo album musicale. Al suo fianco c'è però sempre stato l'inseparabile compagno il deejay Nick Van de Wall, in arte Afrojack. Il producer di origini olandesi ...

