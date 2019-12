Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Blizzard è al momento incentrata sullo sviluppo di2 e molti fan si sono chiesti se il primo capitolo vedrà ancora l'arrivo di nuove mappe e contenuti.Durante una diretta a tema natalizia (precisamente lo Yule Log), Jeff Kaplan ha menzionato più volte, arrivando a chiedersi qualeil suo ruolo all'interno di. Per chi non lo sapesse,è la regina ditown, ovvero la sporca cittadina in cui sono nati anche Junkrat, Roadhog e Wrecking Ball.I fan hanno da tempo iniziato a speculare circa un suo ipotetico arrivo tra i personaggi giocabili di, tuttavia quello che qualche tempo fa potevaclassificato come pura speculazione sta acquisendo ora una forma un tantino più concreta. Leggi altro...

Eurogamer_it : Overwatch: Junker Queen potrebbe essere il prossimo eroe? - RedBlack85 : Overwatch: Junker Queen sarà uno dei prossimi eroi? - this_cool_boy_ : Overwatch: Junker Queen sarà uno dei prossimi eroi? -