I cento giorni di Lorenzo Fioramonti al Miur | prima del rumoroso addio

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Rivendica i risultati raggiunti ma accusa il governo di scarso coraggio per non aver trovato nella Legge di Bilancio le risorse necessarie per la formazione e la ricerca. Conferma il sostegno in un esecutivo che "può fare ancora molto e bene per il Paese" e assicura che continuerà il suo impegno per la scuola e i giovani nelle aule del Parlamento, ma non dice se lo farà nel Movimento 5 stelle o in un altro gruppo, come vogliono i 'rumour' che si rincorrono daspiega su Facebook le ragioni che lo hanno spinto a rimettere l'incarico di ministro dell'Istruzione ricevuto il 4 settembre scorso e sprona gli studenti "a non arrendersi alla politica del 'non si può fare'". La decisione, spiega il 42enne deputato romano, l'ha comunicata al premier Giuseppe Conte la sera del 23 dicembre, mentre la Camera era impegnata nell'ultimo via libera alla ...

