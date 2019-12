Fermata la Sindrome laterale amiotrofica nei topi | i prossimi test su maiali e primati

(Di giovedì 26 dicembre 2019) I risultati della ricerca pubblicata su Nature Medicine sembrano promettenti. Per quanto lo studio sia stato svolto suiadulti, la tecnica sperimentata è tale da farci ben sperare anche in future sperimentazioni sunon umani. Si tratta di uno dei tanti esempi di come la sperimentazione animale dimostra la sua indispensabile funzione, facendo progredire la medicina. Nello studio si mostra come un gene mutato, ritenuto responsabile della Sla (), sia stato silenziato nelle cavie: questo in prima battuta potrebbe essere già d’aiuto per prevenire la progressione della malattia, che causa la degenerazione dei motoneuroni, ma potrebbe anche aiutarci in futuro a fermarla del tutto. Una potenziale nuova arma contro la Sla In Italia la Sla colpisce mediamente da tre a cinque persone ogni 100mila abitanti. Oggi i casi appaiono in ...

Leggi la notizia su open.online