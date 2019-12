Ari Behn | suicida lo scrittore che accusò Kevin Spacey

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Si èto all’età di 47 anni Ari, lonorvegese che era stato il genero del re Harald e che nel 2017 aveva denunciato di esser stato molestato 10 anni prima da. La notizia è stata confermata dal suo agente, Geir Hakonsund, che non ha fornito dettagli su come si sia tolto la vita. Arilocheaveva pubblicato il suo primo romanzo nel 1999 ma era doventato famoso nel 2002 quando sposò Martha Louise, la primogenita del re norvegese Harald V da cui ha avuto tre figlie e da cui si è separato due anni fa. Pittore e autore di tre romanzi e di un’opera teatrale, la sua ultima fatica, “Inferno”, in cui raccontava la sua lotta contro il disagio mentale. Nel 2017 era stato tra gli accusatori di, il 60enne attore omosessuale due volte premio Oscar finito nello scandalo MeToo per ...

