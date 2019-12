Terremoto in Canada di di magnitudo 6 2 Terza grande scossa in due giorni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Undi6,2 è stato registrato oggi alle 4.36 (ora italiana), a ovest di Port Hardy, a largo della costa deloccidentale. Lo riporta l’Istituto italiano di geofisica e vulcanologia (Ingv) l’agenzia geologica statunitense Usgs. Due altre scosse rispettivamente di6,1 e 6 erano state registrate duefa. EARTHQUAKE Mag=6.2 on 24 Dec at 19:36 PST.Details : https://t.co/wRD6kT4juu188 km W of Port Hardy, BC— Earthquakes(@quakes) December 25, 2019 Non ci sono notizie di feriti o danni in seguito alladelle ultime ore, avvenuta a circa 10 km di profondità. Non è stata diramata alcuna allerta tsunami. DATI #RIVISTI #Mw 6.2 ore 04:36 IT del 25-12-2019,Sea Prof=10Km #INGV 23663561 https://t.co/RZojgpuWJL— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 25, 2019 L'articolo...

