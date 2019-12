L’appello di un 59enne che perde il lavoro e gira di regione in regione per chiedere un

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) "Undici mesi fa sono stato licenziato dopo ben 12 anni di. Quando mi hanno detto che ero vecchio non potevo credere alle mie orecchie. Mi hanno detto che preferivano assumere apprendisti giovani dandogli cinque euro l'ora. Io mi sento ancora di poter lavorare, non mi sento vecchio": un uomo di 59 anni che quasi un anno fa ha perso ilora tra Friuli Venezia Giulia e Veneto chiedendo l'elemosina lancia un appello per trovare un impiego.

