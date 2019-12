La Lega denuncia un’aggressione al suo gazebo a Ferrara

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Qualche momento di tensione c’è stato stamattina, in centro a, per una contestazione a un banchetto della, organizzato in vista delle prossime elezioni regionali. Secondo quanto riferito da attivisti della, un gruppo di persone si sarebbe avvicinato, insultando i militanti e facendo scoppiare alcuni petardi vicino al banchetto in Corso Martiri della Libertà. E’ intervenuta la polizia diche ha raccolto le testimonianze dei presenti, ha identificato le persone coinvolte e sta indagando per ricostruire i fatti. “L’ennesima, vergognosa, aggressione dei soliti noti che si dicono democratici – ha detto Nicola Lodi, vicesindaco leghista di– è grave che non si possa scendere in piazza senza incorrere in queste aggressioni da parte di certa sinistra. Grazie alle forze dell’ordine, subito intervenute, che hanno evitato ...

Leggi la notizia su nextquotidiano

zazoomblog : Ferrara: Lega denuncia nostri attivisti aggrediti dai centri sociali - #Ferrara: #denuncia #nostri #attivisti - FirenzePost : Ferrara: Lega denuncia, nostri attivisti aggrediti dai centri sociali - Toniapatty : RT @VittorioDeSant7: «La sanità nel Lazio è al collasso. Un disastro targato Zingaretti». La denuncia di Regimenti (Lega) -