Vicenza, scuote con forza il figlio di 5 mesi provocando il coma: «Piangeva troppo» (Di martedì 24 dicembre 2019) scuote il figlio perché piange troppo: arriva da Vicenza la storia del piccolo di soli 5 mesi che lotta tra la vita e la morte a causa di lesioni aggravate procurate dalla mamma. La donna, ora accusata, ha scosso il figlioletto perché Piangeva troppo. È successo poco prima delle 6 del mattino di sabato 21 dicembre 2019. La mamma, una 29enne di Vicenza residente a Mestrino, stremata dai singhiozzi del piccolo, gli avrebbe dato uno scossone troppo forte, dopo un’intera notte in cui il bambino – dolorante per via di un dentino – aveva pianto disperatamente. Vicenza, scuote il figlio di 5 mesi perché piange: corsa disperata al pronto soccorso Da lì la corsa disperata del papà verso il pronto soccorso per tentare di salvare il piccolo. L’uomo, 37enne, ha subito caricato il figlioletto in macchina precipitandosi all’ospedale dove la situazione è apparsa gravissima. Intuito che non si ...

