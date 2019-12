Torino | il panettone aziendale solo ai corrieri Amazon più veloci Il sindacato | «Alla

(Di martedì 24 dicembre 2019) Un Natale uguale per tutti, o quasi. I dipendenti della Teamwork, azienda che si occupa di logistica e del trasporto merce per le sedidi Marene e Brandizzo – in provincia di-, hanno infatti scoperto che ilera indirizzatoa una parte di loro. Massimo Cammarata, l’amministratore delegato della società, avrebbe deciso – secondo quanto segnalano i sindacati sul piede di guerra – di donare il dolce natalizio come incentivo ad alcuni dipendenti: una sorta di premio di produttività destinato a chi ha portato a casa un numero di consegne più elevato rispetto ai colleghi. Moltiplicazione delle consegne di fatto incompatibile, per i sindacati, con il codice di comportamento e con il ligio rispetto del codice della strada. Per questo è intervenuto ilUil che ha consegnato anche i panettoni a chi non ha ricevuto ...

Leggi la notizia su open.online

TutankhatonEdit : RT @MauroDeMarco: Ho comprato un panettone da un noto pasticcere che aperto uno store a Torino. Evidentemente dentro, al posto dell’uvetta… - AuraZacchi : RT @rep_torino: Torino: il corriere di Amazon divide gli autisti, il panettone per Natale solo ai più veloci [aggiornamento delle 09:01] ht… - aniramiznat : RT @rep_torino: Torino: il corriere di Amazon divide gli autisti, il panettone per Natale solo ai più veloci [aggiornamento delle 09:01] ht… -