Rugby | Pro14 2019-2020 | le Zebre confermano che tutte le gare del 2020 si giocheranno a

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Le difficili condizioni del manto erboso dello stadio Lanfranchi, dove si è giocato il derby delditrae Benetton ha sollevato un vespaio di polemiche, tanto che sono circolate voci circa una possibile indisponibilità del campo in primavera per alcuni lavori. La societàCub è intervenuta con un comunicato stampa in merito per smentire le notizie circolate, confermando la disputa dellenello stadio di Parma. Di seguito il comunicato integrale della societàClub: “Club intende precisare che lo Stadio Lanfranchi di Parma, sede delleinterne della franchigia in Guinnesse Challenge Cup, è in gestione e manutenzione alla Federazione Italiana. Restando centrale l’obiettivo dell‘incolumità degli atleti, fino a possibili comunicazioni d’indisponibilità da parte del gestore a causa delle future condizioni ...

zazoomnews : Rugby i migliori italiani del fine settimana di Pro14 e Top12: Riccioni e Licata in evidenza - #Rugby #migliori… - OA_Sport : Rugby, i migliori italiani del fine settimana di Pro14 e Top12: Riccioni e Licata in evidenza - Rugbymeet : 12 giocatori in maul per la meta del Benetton Il video highlights del primo derby di Pro14 #ZEBvBEN #zebrerugby… -