Migranti | Conte | ‘su Gregoretti mai discusso in Cdm | parlerò a tempo debito’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “Mi pronuncerò adebito, consulterò le carte e poi. Per ora si è espressa la Segreteria generale di palazzo Chigi che ha dato atto che è stato un tema che non è mai stato dibattuto nel Consiglio dei ministri che si è svolto nei giorni della”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervistato da ‘Il Messaggero’.L'articolo, ‘sumaiin Cdm,debito’ CalcioWeb.

ilconteamar : RT @benq_antonio: #OceanViking ringrazia per lo sbarco 'ottimo lavoro' #Conte #Lamorgese #Dimaio ?? altre 159 #Migranti da mantenere a spes… - RenatoPapais : RT @SardoneSilvia: Assurdo! Vogliono mettere in carcere #Salvini per aver difeso i confini ma nulla dicono su #Lamorgese e #Conte che hanno… - EmaPaladino : RT @jacopo_iacoboni: Video, 7 Conte sul razzismo e i migranti -