Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il capo politico pentastellato, con un post su Facebook, commenta laeconomica approvata in via definitiva all'alba: "Non era scontato arrivare fino a qui, ma ce l'abbiamo. Laè approvata. È una buonae oggi siamo felici di potervi guardare negli occhi e dirvi che per gli italiani non aumenterà l’IVA".

NellyEnne : Luigi Di Maio Non era scontato arrivare fino a qui, ma ce l'abbiamo fatta. La manovra è approvata. È una buona man… - isadoralarosa : RT @fanpage: Manovra, Luigi Di Maio: 'Ce l'abbiamo fatta, nessuna stangata in arrivo' - fanpage : Manovra, Luigi Di Maio: 'Ce l'abbiamo fatta, nessuna stangata in arrivo' -