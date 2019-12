“L’albero di Natale può uccidervi | spegnete le luci” | l’appello dei Vigili del Fuoco per

Leggi la notizia su newnotizie

(Di martedì 24 dicembre 2019) Le feste natalizie, per molti, sono il momento più atteso di tutto l'anno. Però, basta poco per rovinare tutto e scatenare la tragedia. Per questo i vigili del fuoco hanno ricordato che per evitare incendi è necessario spegnere le luci dell'albero di Natale. Sono due i casi di incendio originatosi da un corto circuito

