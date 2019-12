Il cenone di Capodanno da Carlo Cracco? Ecco il menu e | soprattutto | il prezzo No | non è

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 dicembre 2019) Avete pensato di farvi un regalo per questo? Se il vostro 2019 va salutato con stile e un gusto diversi, forse loro fanno al caso vostro. Stellati e originali, i loro menù suggeriscono una festa di fine anno indimenticabile. ma quanto costa ildida? Al momento abbiamo già sentito parlare del ‘pacchetto’ tutto incluso di Antonino Cannavacciuolo, che sembra abbia pensato a tutto, persino dove farvi dormire! Due stelle Michelin, tre forchette guida Gambero Rosso, quattro Cappelli guida Espresso: sono questi i principali riconoscimenti ricevuti dal ristoranteVilla Crespi dello chef Antonino Cannavacciuolo. Gestito insieme alla moglie Cinzia Primatesta, il ristorante è uno dei più rinomati nel territorio piemontese. Per ildi, lo chef Antonino ha pensato a due pacchetti completamente diversi tra loro. Il primo pacchetto ...

Daniele91Nap : @EresMar_ Concordo pienamente, cercano un piccolo pretesto pur di aver un centinaio di like... Che poi non ho capit… - antoninomuscuso : Buona vigilia a tutti, Twitterigni! ?????? Finalmente una gioia! ?? Oggi ho raggiunto i 3000 punti Esselunga per fare… - SassiLive : CENONE DI CAPODANNO 2020 AL RISTORANTE 19^ BUCA IN VIA LOMBARDI 3 NEI SASSI DI MATERA httphttp://www.sassilive.it/e… -