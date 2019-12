Barbara d’Urso e Filippo Nardi | la verità sul loro sentimento

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ultimi aggiornamenti sul presunto flirt segreto tra. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo,si lascia andare ad alcune confidenze sul legame con la conduttrice di Pomeriggio5. Finora entrambi hanno sempre negato qualsiasi coinvolgimento, eppure sono in molti a vedere un feeling speciale tra i due. Le parole di Lui All’interno delle pagine di Nuovo,decide di abbassare un po’ la guardia e lasciarsi andare ad alcune considerazioni sul rapporto che lo legherebbe alla prorompente padrona di casa di Canale5. Il bell’inglese ha detto di non saper definire la natura del, nato ormai da diverso tempo, tra lui e la. Eppure, ammette che se lei lo chiamasse nel cuore della notte, non esiterebbe a correre in suo aiuto. Alcune righe più in basso, l’ex gieffino, in vena di confidenze, ha raccontato di avere ...

stanzaselvaggia : Ieri, in un editoriale in prima pagina, Sallusti ha scritto che non sa se io sia più esperta in giornalismo o zocco… - fattoquotidiano : Sallusti, il suffragetto di Barbara D’Urso che ignora l’italiano @stanzaselvaggia #FattoQuotidiano #20dicembre… - mvendesart : Dopo aver visto la foto di Barbara D’Urso con Alvaro Rico ho sognato che Barbara faceva parte della terza stagione di Èlite... -