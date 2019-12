Australian Open 2020 | Lucas Pouille non ci sarà a Melbourne e perderà tante posizioni in

(Di martedì 24 dicembre 2019) Problemi fisici per il francese(n.22 del ranking ATP). Il tennista transalpino è stato costretto ad interrompere la sua preparazione per via di un fastidio al gomito del braccio destro che non gli consentirà di essere al via dei tornei di gennaio, in particolare degli(20 gennaio-2 febbraio). Una rinuncia che avrà delle conseguenze importanti per il francese, dal momento che l’anno passato seppe spingersi fino alle semifinali del Majoro (sconfitto piuttosto nettamente da Novak Djokovic), mettendo insieme 720 punti. Un tesoretto che ora, però, costerà caramente a, impossibilitato a confermarsi nell’edizione, decadendo conseguentemente in classifica generale, oltre la top-60 a partire dal 3 febbraio. IL POST SULLA PAGINA FACEBOOK DIgiandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: ...

