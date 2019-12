Tifosi della Juve già stanchi dell’allenatore? Su Twitter è #Sarriout | e c’è chi rivuole

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo anni di dominio e di sconfitte che si contano sulle dita di una mano, perdere due partite nel giro di dieci giorni – per qualsiasi tifosontino – è una novità. Tra l’altro, se l’avversario e il punteggio sono gli stessi, il rammarico aumenta. Il bilancio dei primi mesi di Sarri in bianconero, a dispetto di ogni analisi tecnico-tattica o psicologica, non è poi così male, anche solo a guardare i risultati. In campionato la situazione è abbastanza sotto controllo, in Champions anche, con la qualificazione agli ottavi raggiunta con due giornate d’anticipo e un primo posto del girone mai in discussione. Eppure, dopo la sconfitta di ieri sera, già tantibianconeri sonodel proprio allenatore. Inizia a circolare, anche con una certa insistenza, l’hashtag. Ad essere criticate, alcune scelte tattiche, di atteggiamento e ...

