Siracusa | entra nel tabacchino e massacra di botte la compagna davanti a tutti

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un 37enne di Pachino () è stato arrestato dai carabinieri per violenze di ogni tipo contro la sua48enne: in un caso l’ha perfino costretta a mangiare il fango e subire atti sessuali fortemente umilianti sotto la minaccia di un coltello. L’ultima aggressione, in pubblico, in un, mostra la folle gelosia dell’uomo, fermato per fortuna da un cliente. Prima uno schiaffo fortissimo con la mano destra in piena faccia. Lei cade all’indietro che quasi sbatte la nuca sul bancone del. Ma purtroppo non è finita: arriva un calcione sulla pancia, poi un pugno in faccia, e poi ancora tre calcioni, a una donna, a terra, indifesa, ma non sorpresa. E chissà come sarebbe finita se un altro cliente non fosse intervenuto. Scene di ordinaria follia, scene che fanno ribollire il sangue,a un uomo (bestia?) che si scaglia in maniera così violenta contro la ...

