Sicurezza filiera prodotti ittici | controllo sul territorio dei forestali per reprimere

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L'Aquila - I Militari del Gruppo Carabinieri Forestale dell’Aquila, unitamente al Personale delle Stazioni competenti per, hanno effettuato numerosi controlli nei mercati e negozi specializzati nella commercializzazione diricadenti in diverse località della provincia di L’Aquila. Le verifiche effettuate nel periodo pre-natalizio su tutta laagroalimentare, in particolare delle pescherie, hanno consentito di accertare diverse violazioni alla normativa di settore in materia di etichettatura, tracciabilità e modalità di vendita. La mancata applicazione del piano di autoaziendale (HACCP), finalizzata alla salvaguardia della salute pubblica e l’assenza di idonea documentazione di tracciabilità, necessaria a garantire i requisiti generali dialimentare, sono state le violazioni maggiormente ricorrenti. Nel corso ...

