Sanremo 2020 | i biglietti | da 100 a 1290 euro per un posto

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il prossimo Festival di, condotto per la prima volta da Amadeus, si avvicina sempre di più e da poco sono stati resi noti i prezzi deiper entrare all’Ariston ed assistere alla gara canora. I prezzi sono rimasti invariati rispetto all’anno scorso ma rimangono comunque cifre molto alte. Tutti i prezzi deiper l’Ariston Un singoloin platea costa 180 € per una serata tra le prime 4 del Festival. La serata finale raggiungerà invece i 660 € a testa. L’abbonamento per le 5 serate in platea viene in tutto€. Per chi fosse interessato ad una opzione più economica, ilsingolo in galleria costa 100 € a serata e 320 € per la finale. L’abbonamento invece sarà di 672 €. Il biglietto è nominativo, quindi all’ingresso verrà verificato insieme ad un documento d’identità. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito ufficiale del ...

trash_italiano : Tiziano Ferro, confermata la presenza a Sanremo per tutte le serate - rtl1025 : ?? #Sanremo2020, #TizianoFerro ci sarà tutte le sere ?? @TizianoFerro - ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… -